Ao ser informado de que poderia ser isentado do Imposto de Renda por ser cardíaco e ter uma doença crônica no intestino, um militar da reserva que mora em Capão da Canoa, contratou o serviço do escritório CR Consultoria Tributária em setembro de 2022 para acelerar o processo. Três meses depois, começou receber da Receita Federal, de forma retroativa, os valores pagos.