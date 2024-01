Relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos para a rede municipal de educação de Porto Alegre apontou supostas irregularidades nos processos de compras e sugeriu responsabilização do prefeito Sebastião Melo, de mais 15 pessoas e de quatro empresas. Também houve indicação para imposição de débitos no valor e R$ 6,2 milhões para Melo e outros agentes públicos. O valor corresponde ao potencial dano aos cofres públicos.