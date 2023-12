A organização criminosa investigada pela Polícia Federal (PF) por movimentar bilhões com o contrabando de grãos e agrotóxico vindos da Argentina usava documentos de produtores rurais para transportar as mercadorias. Conforme a apuração, os chamados "blocos de produtor rural" eram comprados pelos líderes do esquema, que chegavam a prometer arcar com o Imposto de Renda que o uso das notas acarretaria aos verdadeiros donos. Cerca de 60 pessoas são investigadas nas Operações Dangerous e Paschoal.