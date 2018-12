Região Metropolitana Alvo de operação do MP, Gamp tem histórico de precariedades no serviço de saúde em Canoas Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública assinou com a prefeitura contrato para receber R$ 1 bilhão em cinco anos. Logo após o início do serviço, salários de funcionários passaram a ser atrasados e surgiram suspeitas de irregularidades