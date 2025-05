Erguida há mais de 300 anos, Igreja do Quadrado de Trancoso é vandalizada na Bahia

Igreja é uma as principais atrações de Trancoso, praia no sul da Bahia

A Igreja do Quadrado, situada no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, foi arrombada e vandalizada na tarde da quarta-feira (30). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver objetos sacros e móveis danificados no interior da construção de mais de 300 anos, que é um dos principais símbolos históricos do sul do Estado da Bahia.