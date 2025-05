Freeway ganhará novos pontos de parada com banheiros

O primeiro empreendimento será construído na região do quilômetro 17, no sentido Litoral - Capital . Ele ficará perto da praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha.

Os outros seis estão em avaliação na região entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, sendo 3 no sentido Capital - Litoral e dois no lado oposto . Estes projetos continuam em avaliação.

Nem todos poderão sair do papel, pois dois PPDs precisam ter pelo menos 20 quilômetros de distância no mesmo sentido da rodovia . A distância limítrofe entre Santo Antônio da Patrulha e Glorinha é de 47 quilômetros.

Atualmente, os 100 quilômetros da freeway contam com três pontos com banheiros. No sentido Capital - Litoral, ele está localizado no quilômetro 80. No lado oposto, nos quilômetros 69 e 77.