Um ano depois, Adriana e os filhos não têm mais medo da chuva

Adriana e o filho Mateus, no apartamento novo em Cruzeiro do Sul.

No início da madrugada de quinta-feira (1º), a funcionária de escola Adriana Vanessa Bock terminou de organizar o apartamento para onde se mudou na véspera no bairro Cascata, em Cruzeiro do Sul, com os filhos Eduarda, 14 anos, e Mateus, três. Adriana é uma das vítimas da enchente do Rio Taquari que conseguiu ganhar o apartamento prometido pelo governo federal para quem perdeu tudo. Foi adquirido pelo sistema de “compra assistida”, pelo qual a pessoa escolhe um imóvel até R$ 200 mil, o governo compra e repassa a escritura.