Bancos Vermelhos: campanha global de combate ao feminicídio dá os primeiros passos no norte do RS

A campanha global Bancos Vermelhos , símbolo do combate à violência contra a mulher, agora também está no norte gaúcho. Nesta sexta-feira (2), dois bancos foram instalados em Soledade , no parque da Exposol. Cerca de 20 devem ser colocados ao longo do ano em diferentes pontos da cidade.

— Nos reunimos com as equipes da rede de proteção de Soledade e vamos envolver toda a comunidade escolar, especialmente dos últimos anos do ensino médio, que são aqueles estudantes que em breve terão as suas próprias famílias. Ao longo do ano teremos seminários e diversas atividades para combater a violência contra a mulher — reiterou Guimarães.