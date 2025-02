Pescadores desaparecidos são encontrados vivos em lagoa de Palmares do Sul

Foram encontrados vivos, na manhã desta segunda-feira (24), os três homens que estavam desaparecidos desde domingo (23) na Lagoa do Nascimento, em Palmares do Sul, no Litoral Norte. Os três pescadores, de 40, 50 e 58 anos, estavam em uma embarcação de alumínio que mede cinco metros.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Cidreira, dois foram encontrados na água e um em uma ilha do local.

No domingo (23), os homens, que estavam pescando, deviam ter retornado ao porto do município por volta das 12h, o que não ocorreu. As buscas iniciaram às 17h e foram suspensas durante a noite.