Conversas Cruzadas: quais os desafios para valorização da herança africana no Brasil?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o docente fundador do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da UFRGS e professor do Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade La Salle, Lúcio Almeida, o coordenador do curso de Jornalismo da PUCRS e pesquisador em mídia, relações étnico-raciais e epistemologias negras, ⁠Deivison Moacir Cezar de Campos, a historiadora e professora aposentada, integrante da Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras – e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do IFRS Viamão, ⁠Lúcia Regina Brito Pereira, e a mestra e doutora em Educação, idealizadora do projeto Empoderadas IG, ⁠Luciana Dornelles Ramos, para conversar sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil.