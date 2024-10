Barcos do projeto Remar para o Futuro foram transportados do centro de treinamento dos atletas para um espaço próximo, durante a tarde desta segunda-feira (21). Diferentemente de outros momentos, quando foram utilizados para atividades na água, nesta terça-feira (22), farão parte da composição do velório coletivo de nove pessoas, oito delas participantes da iniciativa de Pelotas, no sul do Estado.