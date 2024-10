A Confederação Brasileira de Remo (CBR) irá homenagear os sete adolescentes do projeto “Remar para o Futuro” que morreram em acidente na madrugada desta segunda-feira (21) no interior do Paraná. Conforme a entidade, o campeonato Jovens Talentos, que será realizado no fim de novembro, no Rio de Janeiro, terá homenagens aos gaúchos.