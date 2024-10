BR-376 Notícia

Colisão de caminhão sem freio com van de Pelotas aconteceu a dois quilômetros de área de escape

Locais feitos para auxiliar na frenagem de veículos pesados em pane, na descida da serra entre Curitiba e Joinville, operam no km 671,7 e no km 667,3, em Guaratuba. Acidente com equipe de remo aconteceu no km 665, na noite de domingo

21/10/2024 - 13h16min Atualizada em 21/10/2024 - 13h28min