"A gente perdeu jovens atletas, profissionais que iam mudar suas vidas”, diz coordenador do projeto Remar para o Futuro

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, um dos coordenadores do projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, Fabrício Boscolo, falou sobre o acidente que deixou ao menos nove mortos na noite deste domingo (20) na BR-376, no Paraná. Entre as vítimas estão sete adolescentes (atletas), o treinador da equipe, Oguener Tissot e o motorista que conduzia o veículo durante o retorno à cidade de Pelotas, após a participação no Campeonato Brasileiro de Remo, em São Paulo.