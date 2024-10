O Centro Português, em Pelotas, local em que a equipe do Remar para o Futuro costuma treinar, virou centro de acolhimento na manhã desta segunda-feira (21). Cerca de 50 pessoas se reuniram no local, entre elas os familiares das vítimas do acidente que causou a morte de nove pessoas — sendo sete jovens atletas do projeto —, representantes da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e membros da prefeitura.