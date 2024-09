A conclusão da investigação da Força Aérea Brasileira (FAB) sobre a queda de avião da Voepass, que matou 62 pessoas em 9 de agosto, só deve ser apresentada no próximo ano. A informação foi divulgada na sexta-feira (6), durante a coletiva em que foi apresentado o relatório preliminar do trabalho do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).