Em Estrela, governo estadual entrega 86 moradias provisórias a atingidos pela enchente

Esta foi a terceira e maior entrega do tipo realizada pelo Piratini. Em agosto, havia repassado as primeiras 30 unidades, em Encantado, além de mais 28 no início deste mês, em Cruzeiro do Sul

27/09/2024 - 18h59min