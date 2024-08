As milhares de toneladas de entulho que se acumularam no pós-enchente deixaram à mostra um problema que é de ordem global. Qual o destino do que não utilizamos mais? O descarte forçado de bens dos mais variados tipos no Rio Grande do Sul expôs a urgência de se pensar a destinação correta dos materiais, bem como as alternativas possíveis para que mesmo o lixo descartado tenha opções adequadas de reciclagem.