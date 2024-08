Um guia de turismo foi preso na manhã desta quinta-feira (22), em Maragogi, no litoral de Alagoas, durante cumprimento de mandado de prisão por um crime cometido há sete anos. Ele é acusado de importunação sexual. O homem foi filmado se masturbando em piscinas naturais enquanto aocmpanhava uma turista em um mergulho guiado. As informações são do g1.