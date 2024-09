A pecuária, a cana-de-açúcar, a fruticultura, a heveicultura (cultivo de seringueiras) e a apicultura foram os setores da agropecuária paulista que mais tiveram perdas com as queimadas registradas na última semana no estado de São Paulo. Os dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Estado mostram que os prejuízos de toda a agropecuária paulista ultrapassam R$ 1 bilhão.