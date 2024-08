Integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva suspeitam que os incêndios que têm assolado o país, sobretudo no interior de São Paulo, tenham sido causados por uma coordenação criminosa. Autoridades comparam os eventos a um novo "Dia do Fogo", quando fazendeiros de Novo Progresso, no Pará, convocaram uma mobilização para incendiar áreas da Floresta Amazônica em 2019.