Duas pessoas morreram

São Paulo decreta emergência por conta de incêndios; 41 cidades estão em alerta e outras 25 têm focos ativos

Governo do Estado deve anunciar pacote de medidas para socorrer os produtores afetados. Problema é reflexo do tempo seco, da baixa umidade do ar e das ondas de calor que atingem o país

25/08/2024 - 09h46min Atualizada em 25/08/2024 - 09h47min