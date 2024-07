Vestígios do antigo Sítio Arqueológico da Redução Jesuítica de São Francisco de Borja de 1682, em São Borja, foram descobertos durante escavações no Colégio Sagrado Coração de Jesus, situado nas imediações da Praça XV de Novembro, no centro do município da Fronteira Oeste. Trata-se de uma descoberta histórica e de extrema para o Rio Grande do Sul, já que a cidade abrigou o primeiro povoado dos Sete Povos das Missões.