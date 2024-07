As 20 primeiras residências da campanha Fé no Rio Grande começaram a ser produzidas e serão instaladas em Faxinal do Soturno e Santa Maria, na Região Central, Muçum, no Vale do Taquari, e Três Coroas, no Vale do Paranhana. Duas entregas já estão programadas: uma para a segunda quinzena de agosto e outra para o final de setembro.