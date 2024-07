Um dos principais gargalos da BR-116, no Vale do Sinos, pode seguir em obras nos próximos meses. A ponte que suporta a pista principal da rodovia sobre o Rio do Sinos, em São Leopoldo deve ser refeita. O objetivo é tornar a estrutura mais alta, no mesmo nível das estruturas das vias laterais, que ainda estão sendo construídas e devem ser liberadas em dois meses.