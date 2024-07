A investigaçao da Polícia Civil de Guarulhos, na Grande São Paulo, sobre a morte do cão Joca, o golden retriever que morreu após erro do serviço de transporte de animais da empresa aérea Gol, foi concluída. De acordo com o inquérito, "houve efetivo erro no embarque do animal" em uma caixa de transportes lacrada. As informações são do g1.