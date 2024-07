OAB-RS faz protesto contra desembargador que negou prioridade a advogada gestante durante sessão

A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS) promoveu, na tarde desta quinta-feira (4), um ato de desagravo em razão do que considera uma violação de prerrogativa cometida pelo desembargador Luiz Alberto Vargas. O magistrado negou prioridade à fala da advogada Marianne Bernardi, grávida de oito meses, durante uma sessão virtual do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) realizada no dia 27 de junho.