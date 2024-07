Mancha oficial de inundação será atualizada pelo governo federal; medida deve acelerar liberação do Auxílio Reconstrução

O governo federal irá lançar ainda esta semana uma atualização da área oficialmente afetada pela enchente no Rio Grande do Sul. A novidade irá impactar na liberação de pedidos do Auxílio Reconstrução, daqueles casos que estão "sob análise". Diversas famílias vêm cobrando prefeituras e o governo federal pela demora. São casos em que as pessoas acabam ficando no limbo, sem saber se foram aprovadas ou sem receber um retorno negativo e uma explicação.