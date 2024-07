Famílias que forneceram o endereço da prefeitura de Porto Alegre como local de residência na inscrição do Auxílio Reconstrução serão contatadas a partir desta terça-feira(23). Segundo a prefeitura, mensagens de WhatsApp serão enviadas a 1.714 famílias com recomendação de corrigir o dado no site do Registro Unificado.