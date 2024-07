A dois dias do fim do prazo para cadastramento de famílias para receber o Auxílio Reconstrução, a maior parte das prefeituras gaúchas que ainda não encaminharam inscrições ao governo federal não pretende fazê-lo. É o que aponta levantamento da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), que consultou os prefeitos das 155 cidades que não enviaram dados de nenhum morador.