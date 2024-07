Com a presença de autoridades locais e personalidades da imprensa gaúcha, o Grupo RBS lançou o livro GDI: Bastidores e prática do jornalismo investigativo, na noite desta segunda-feira (15), em sessão de autógrafos realizada no foyer do Theatro São Pedro, em Porto Alegre. A obra tem como proposta documentar a trajetória do Grupo de Investigação (GDI) do Grupo RBS e sua consolidação como referência para a reportagem investigativa.