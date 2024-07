Conversas Cruzadas debate soluções de moradia para a região das ilhas de Porto Alegre

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, que por três semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o diretor de Habitação do Ministério Extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Carlos Roberto Comassetto, a secretária de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, Simone Somensi, a representante da Ilha da Pintada, ⁠Bruna Rios, e o representante da reitoria das Ilhas,⁠ Padre Rudimar Dal'Asta, para debater as soluções de moradia para a regiã das ilhas de Porto Alegre.