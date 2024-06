Um empresário morreu afogado na localidade de Bela Vista, no interior de Bom Princípio, no Vale do Caí, na noite de domingo (16). Segundo os bombeiros voluntários do município, que foram acionados por volta de 22h30min para atender a ocorrência, José Inácio Schmitz Junior, 45 anos, estava na olaria de sua propriedade no momento em que a região era atingida por alagamentos.