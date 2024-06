O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, no início desta segunda-feira (17), quatro alertas para chuva intensa no Rio Grande do Sul. Dois deles estão em vigor desde a noite de domingo (16) e os demais valem para o restante do dia. A maioria dos municípios gaúchos deve ser afetada com tempestades, vento de até 100km/h e queda de granizo. Pontos de Santa Catarina e Paraná também devem ser influenciados pelos eventos climáticos.