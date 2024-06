CEEE Equatorial prevê normalizar entregas de contas de luz só em agosto

Em muitos pontos das regiões atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul as contas de energia elétrica seguem não sendo entregues nas casas. Na área atendida pela CEEE Equatorial, a previsão era que a fatura de maio viesse junto com a de junho. Entretanto, os problemas na medição do consumo e entrega do documento seguiram neste mês e, em algumas áreas, poderão se repetir em julho. A previsão da concessionária é que o serviço comece a normalizar a partir de agosto.