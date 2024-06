A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul firmou acordo com as companhias de energia elétrica CEEE Equatorial e RGE nesta sexta-feira (21) para suspender a cobrança da conta de luz de consumidores que ficaram com o medidor inacessível durante a enchente do mês de maio, que afetou mais de 90% dos municípios gaúchos.