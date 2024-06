Um ursinho de bronze depositado sobre uma lápide com os nomes de Adrianus Bruinse, 11 anos, e Cornelis B. van Nes, três, no memorial da pacata Oude-Tonge, vilarejo de 5,5 mil habitantes incrustrado no meio do delta do Reno-Mosa-Escalda lembra a maior tragédia das águas que a Holanda já viu. Em 31 de janeiro de 1953, o Mar do Norte, se insuflou sobre a comunidade: 305 pessoas morreram em Oude-Tonge (em toda a região, foram 1.836 vítimas). Os caídos no desastre, entre eles os pequenos Adrianus e Cornelis, estão sepultados no memorial, cujas placas de todas as vítimas estão perfiladas em um bonito jardim. Na entrada do espaço, uma estátua foi construída como símbolo da resistência da brava gente de Oude-Tonge: uma mulher protege o bebê no colo, em movimento de fuga.