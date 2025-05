Quais os próximos feriados de 2025? 

Os últimos meses trouxeram alguns feriados para os estudantes e os trabalhadores brasileiros. Em abril, a Sexta-feira Santa (18) e o Tiradentes (21) puderam ser emendados em um feriadão prolongado, enquanto o início de maio foi marcado pelo Dia do Trabalho (1°) .

O próximo feriado nacional será no mês que vem. Em 19 de junho, quinta-feira, será comemorado o Corpus Christi, data religiosa que marca 60 dias após a Páscoa.

Ao todo, são mais nove feriados nacionais até o fim do ano, sendo que alguns podem ser estendidos por mais um dia. Confira a relação completa abaixo.

Quais feriados podem ser estendidos?

Algumas datas podem ser emendadas caso as empresas adotem escalas que permitam folgas prolongadas. Entre elas, estão o Dia do Trabalho (1º de maio), o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e as celebrações de Natal e Ano-Novo, todos em quintas-feiras.