Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Santos

O Grêmio venceu o Santos e teve um respiro na temporada. Após seis partidas sem triunfar, o Tricolor saiu da Arena com um 1 a 0 que lhe fez pular na tabela do Brasileirão e adquirir confiança para os duelos que terá pela frente.

A vitória pode ser justificada pela competência de Cristian Olivera, autor do gol da vitória, da solidez defensiva, que não foi vazada após muito tempo, e do fator local, onde o Grêmio tem sido predominante em 2025.

Três motivos para a vitória do Grêmio

O decisivo Cristian Olivera

É verdade que ele recebeu um presente de Cristaldo no primeiro tempo e acabou desperdiçando por errar o domínio e dar tempo ao zagueiro fechar a marcação. No entanto, não faltou disposição ao uruguaio, o jogador mais incisivo da equipe, que foi premiado com a sobra para fazer o gol da vitória, aos 32 minutos do segundo tempo.