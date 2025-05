Como é a situação contratual de Enner Valencia com o Inter

Valencia foi vaiado pela torcida contra o Maracanã. Renan Mattos / Agencia RBS

Enner Valencia, que vive um momento de contestação no Inter, tem mais 14 meses de contrato com o clube.

Titular do time, mas criticado depois de atuações fracas nos últimos jogos, o equatoriano está entrando em um momento de definições importantes, pois restam duas janelas até o final do seu vínculo no Beira-Rio, que termina em junho de 2026.

Período de transferências

Se o Inter quiser negociar Valencia, a oportunidade será na metade deste ano. O período de transferências será de 2 a 10 de junho e de 10 de julho a 2 de setembro.

Na janela de janeiro de 2026 Valencia já poderá assinar pré-contrato com outra equipe. Exatamente o que ele fez com o Inter em 2023, quando estava no Fenerbahçe-TUR.

