Morre Adelino de Oliveira Soares, aos 87 anos

Soares morreu em decorrência de problemas cardíacos. Dione Almeida Soares / Arquivo Pessoal

Adelino de Oliveira Soares morreu no dia 30 de março, aos 87 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Ele recebia cuidados médicos no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre.

Soares nasceu em Lisboa, em Portugal, em 4 de abril de 1937. Mudou-se para o Brasil em 1952, após a morte do seu pai. Trouxe sua mãe e a irmã, de apenas dois anos na época, e fixou residência em Pelotas, na Região Sul.

Antes de se mudar para Porto Alegre, Soares trilhou sua trajetória por diferentes municípios do Estado e exerceu diversos cargos em sua carreira profissional.

Adelino de Oliveira Soares deixa a esposa, Dione Almeida Soares, e três filhos: Cristiane, Daniel e Eliane.

Trajetória

Antônio de Oliveira Soares começou a trabalhar com apenas 15 anos, em Pelotas. No Rio Grande do Sul, realizou o curso de técnico em contabilidade e iniciou o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, que concluiu em 1962.

Antes disso, prestou concurso público e tomou posse, em 15 de janeiro de 1960, como fiscal do imposto sobre vendas e consignações, cargo atualmente intitulado de auditor fiscal de tributos estaduais. Após 25 anos atuando como servido público estadual, aposentou-se em 1985.

De 1969 a 1973, dirigiu a Secretaria da Fazenda de Rio Grande, quando elaborou o código tributário do município. Soares reformou, atualizou, sistematizou e consolidou a legislação tributária local, inclusive criando regulamentos, modelos de notas fiscais, livros, declarações e outros formulários, até então inexistentes, além de assessorar o prefeito em outras áreas.

Em 1985, quando se aposentou no serviço público estadual, passou a advogar em Direito Tributário, especializando-se nesta área e participando de inúmeros simpósios, congressos e seminários jurídicos. Nesta época, também assessorou uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

De 1991 a 1996, foi cônsul honorário de Portugal em Rio Grande, desenvolvendo intensa divulgação do seu país natal. Foi responsável por estabelecer uma relação de desenvolvimento entre o município do sul do Estado com Agueda, onde, posteriormente, foi homenageado diversas vezes. Após, cumprida esta missão, que adorava exercer, exonerou-se porque decidiu se mudar para Porto Alegre.

Dotado de um espírito generoso e filantrópico, preocupado sempre em ajudar o próximo, participou do Lions Clube Rio Grande-Centro durante 35 anos. Em 1965 fundou e presidiu a Sociedade Riograndina de Auxílio aos Necessitados (Soran), onde exerceu cargos de diretoria muitas vezes junto com sua esposa, Dione.

Por seu vasto conhecimento em Direito Tributário, sempre que solicitado, ajudava de forma gratuita as entidades recreativas e assistenciais a adequar seus estatutos às leis e à Constituição.

Vida em Porto Alegre

Em 1997, mudou-se para a Capital. Logo integrou-se à Casa de Portugal, passando a exercer funções na diretoria e no conselho até pouco tempo atrás, quando seus problemas cardíacos se agravaram bastante.

Em 2002, coordenou a elaboração da consolidação da legislação tributária do município de Porto Alegre, após licitação pública efetuada pela prefeitura local, a qual venceu pelos critérios de experiência e capacitação técnica. Em 2003, integrou a Comissão Especial de Direito Tributário e em Finanças Públicas, para a qual foi convidado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Em 2005, passou a ser membro do Instituto de Estudos Tributários do Rio Grande do Sul, único advogado em um grupo com quatro desembargadores federais e estaduais.

Durante o exercício de suas funções sociais e assistenciais em todas as instituições, pautava-se sempre pela honestidade, correção e justiça nas colaborações que prestava.

Defendia com veemência seus posicionamentos baseados em princípios éticos e morais em todas as esferas, inclusive nos conselhos de condomínios.

Escreveu inúmeros artigos técnicos que foram publicados na Gazeta Mercantil, Jornal do Comércio, Jornal Agora, de Rio Grande, na revista da Faculdade de Direito de Rio Grande, na IOB Comenta e na revista de estudos tributários. Era colaborador assíduo nas colunas do leitor de Zero Hora e do Jornal do Comércio, procurando sempre orientar sobre tributos e manifestar-se contra as injustiças sociais.

Junto a estes e a tantos outros projetos pessoais, também ajudava o grupo Mãos Amigas, coordenado pela esposa Dione, que realiza doação de enxovais aos hospitais e arrecada tampinhas para o projeto do Rotary Bom Fim para a Instituição São João Batista.

Vida em família

Marido amoroso, pai zeloso e avô sempre preocupado em proteger, dava muitos conselhos a todos.

Era casado havia 57 anos com a professora aposentada, pós-graduada em alfabetização infantil, e advogada, Dione Almeida Soares, com quem teve três filhos: Cristiane, médica dermatologista, Daniel, administrador de empresas e servidor público federal do Ministério Público do Trabalho, e Eliane, juíza da Justiça Militar do Estado.

A família sentirá profundamente sua falta, mas guardará "para sempre as lembranças dos momentos compartilhados", o exemplo de vida e o amor que Soares deixou. "Que sua alma encontre paz e que seu legado continue vivo em cada um de nós", diz nota enviada a Zero Hora.