Pontuação na prova, data e horário de nascimento: duas candidatas empatam em todos os critérios e vaga no TRT4 é decidida em sorteio

Candidatas alcançaram a mesma pontuação. Reprodução / TRF4

Duas candidatas que participaram de processo seletivo para estágio no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), em Taquara, no Vale do Paranhana, alcançaram a mesma pontuação na nota final, em Língua Portuguesa e em Informática. Nos critérios de desempate, nova igualdade: ambas nasceram na mesma data — 18 de julho de 2004 — e no mesmo horário — 8h50min.

O caso envolve as estudantes Ana Luiza Schweinitz Lescano e Natália Avila Prusch — as duas são do Rio Grande do Sul e não são gêmeas. A seleção é para cadastro reserva para uma vaga na área de Direito.

Para definir a ordem de classificação, o TRT4 realizou sorteio público na sexta-feira (2). A divulgação do resultado e o edital de homologação do processo seletivo serão disponibilizados no site oficial da instituição na terça-feira (6).

"O TRT4, em observância aos princípios de publicidade, transparência e isonomia, determina a realização de sorteio público como medida excepcional para definição da ordem de classificação", diz trecho do edital.

A postagem com a série de coincidências chamou a atenção de usuários nas redes sociais.

Ana Luiza chegou a dizer que, apesar de não terem se conhecido pessoalmente durante o sorteio, as duas fizeram a prova do Enem de 2022 na mesma sala.

O desempate

Conforme o TRT4, o sorteio é realizado sob supervisão de um servidor do tribunal. São utilizados dois envelopes idênticos contendo, cada um, o nome de uma das candidatas.