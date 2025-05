Paralisação afeta aulas em escolas de educação infantil de Caxias do Sul nesta segunda-feira

As 50 escolas de educação infantil com gestão compartilhada estão com as atividades comprometidas nesta segunda-feira (5), em Caxias do Sul, em razão de uma paralisação convocada por profissionais da categoria.

De acordo com o presidente do Senalba — sindicato que representa esses trabalhadores —, Claiton Melo, há falta de profissionais para atender nas instituições e carência de infraestrutura adequada para o inverno, como aquecedores.

Melo também critica as condições para negociação de reajuste salarial dos cerca de 800 profissionais da categoria:

— Se o cobertor é curto, por que quem negocia com o prefeito consegue um aumento maior do que quem negocia com a secretária? São mais de 4 mil servidores concursados que ganham, em média, 7%, 8%, 10% (de reajuste salarial). E o terceirizado, que são só 800 (profissionais), ganham 4%, 5%, 5,5%. Por que não há uma política de um reajuste igual para todo mundo? São coisas que vão enchendo o trabalhador, que está trabalhando diariamente sobrecarregado, desde que voltou das férias.

Nessa manhã, um ato ocorre em frente à sede da secretaria Municipal da Educação (Smed), na Rua Borges de Medeiros, para reivindicar melhorias. A manifestação terá continuidade, após às 11h, na Praça Dante Alighieri.

Contraponto

De acordo com a Smed, as escolas de gestão compartilhada estão abertas, contudo, uma contagem inicial indica que metade dos funcionários aderem à paralisação, situação que impede o recebimento das crianças nessa segunda.

A secretária da Educação, Marta Fattori, afirma que as negociações estão em andamento, e que foi proposto um reajuste salarial de 5,6%, o que, segundo ela, não foi aceito até o momento.

— Não temos como fazer essa equiparação salarial com um servidor que tem plano de carreira e passou por um concurso. Esses profissionais são contratados via CLT e têm contratos com as entidades que fazem a gestão. Através do nosso contrato, fazemos a parte que nos compete, que é negociar o índice, tentar recompensar — complementa.

A titular da pasta lamentou o movimento e acrescenta que cinco mil famílias ficam desassistidas por não terem onde deixarem suas crianças neste início de semana.