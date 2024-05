Uma das cidades mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, São Leopoldo recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), 20 purificadores de água dos 220 doados ao Estado. A chegada dos equipamentos foi anunciada pelos ministros Paulo Pimenta, da Comunicação, e Waldez Goés, do Desenvolvimento Regional, na Unisinos, universidade que recebe mais de mil desabrigados.