O tempo firme e o sol que brilhava, ainda que timidamente, nesta quinta-feira (9) contribuíram para o reforço da ação de voluntários e bombeiros que estão resgatando e levando mantimentos à população ainda ilhada em São Leopoldo. Iniciada na sexta-feira (3), a cheia do Rio dos Sinos, causada pela chuva excessiva no Estado, se estende há quase uma semana no município.