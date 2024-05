O rompimento parcial da barragem da Usina 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, no Rio das Antas, elevou o alerta de monitoramento em pelo menos outros 18 reservatórios no Estado. Confirmada por volta das 14h desta quinta-feira (2), a ruptura parcial da ombreira direita da usina hidrelétrica operada pela empresa Ceran provocou a vazão imediata das águas e gerou uma onda na correnteza do rio.