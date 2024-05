Em até 11 horas, a contar das 14h desta quinta-feira (2), sete munícipios deverão sofrer os efeitos das cheias provocadas pelo rompimento da Barragem 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, confirmada no início desta tarde. As projeções são do Grupo de Pesquisa em Hidrologia de Grande Escala (HGE), do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).