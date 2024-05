Luciano Sarturi e Diogne Oliveira atravessaram o Arroio Grande a nado, driblando a correnteza para salvar 11 pessoas ilhadas na zona rural de Santa Maria. Lucas Moraes e Marcelo D’ávila passaram dois dias incomunicáveis em uma tapera cercada de água, depois que a lancha na qual tiraram 16 sobreviventes do telhado de casa no interior de Candelária não conseguiu vencer a força do Rio Pardo. Em meio ao labirinto de rios fora de curso e estradas colapsadas, ações de resgate amenizaram o desespero em comunidades isoladas de um Estado fraturado pela natureza.