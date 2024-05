A água que tomou a Avenida Mauá, no início da manhã, segue subindo sem trégua em direção a outras ruas do centro de Porto Alegre. A Praça Parobé, o Largo Visconde do Cairú e a Avenida Júlio de Castilhos são alguns dos pontos onde o alagamento já é significativo. A maior parte dos estabelecimentos no entorno está fechada.