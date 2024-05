Três semanas depois das fortes chuvas que causaram alagamentos no Vale do Taquari, Lajeado ainda conta com 700 desabrigados em quatro abrigos oficiais da prefeitura. Agora, o Executivo municipal segue com ações para a limpeza da cidade. Nesta segunda-feira (20), o o município contou com a ajuda do Exército para as atividades de retirar o lodo das ruas.